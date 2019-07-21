النظام القطري يجند النساء المتشددات لتربية أجيال متطرفة تخريبية (فيديو)

قال تقرير عرضته قناة "مباشر قطر"، أن النظام القطري يستخدم النساء من أجل تنفيذ مشروعه التخريبي الهدام ،موضحا أن النساء في نظر نظام الحمدين معول هدم ، يمكن استخدامه وقت لا يصلح استخدام الرجال ، ينفذون مهام التخريب في الأوطان ، عبر عدة أدوار يتقاسمونها فيما بينهم للرجال نصيب منها وللنساء نصيب.

وتابع التقرير :" الحمدين ومن خلال بعض المؤسسات التي تعمل في المجال الإغاثة وتقديم المساعدات ، يعمل على توفير الدعم المالي لبعض العائلات التي لا يمكن وصفها سوى بأرحام الموت ، فعبر هؤلاء النساء يظهر قيادات التطرف والتخريب .

وأوضح ، النظام الداعم لشتى فنون الإرهاب وصوره ، لا يحاول جذب الرجال فقط إلى صفوف مشاريعه التخريبية ، بل أيضا يلعب على وتر النسوية ، ويستخدم قياداتهن من أجل التحريض ضد المجتمع تارة ، وتربية جيل تخريبي متطرف تارة أخرى ، بينما ينفذن بعض هؤلاء النساء عمليات تخريبية تارة ثالثة .

وأضاف ، الارتباط القوي الذي يجمع الحمدين بهؤلاء النساء ، لا يمكن أن ينفصل سوى برحيل ذلك النظام ، الذي اتخذ من الإرهاب أداة وإستراتيجية يعمل بها على ترهيب وتخريب الأوطان ، فعبر هؤلاء النساء تتزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا ، وتنتشر عناصر التخريب في الوطن العربي .