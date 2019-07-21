أبو الغيط يتوجه إلى "أديس أبابا" لرئاسة وفد الجامعة العربية

يتوجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أديس أبابا على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة للمشاركة في الإجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي يعقد غداً الاثنين تحت الرئاسة المشتركة لأبو الغيط والسيد موسى فقي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يتناول الإجتماع – الذي يعد الثامن من نوعه بين الجانبين ويمثل أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي ويعقد كل عام بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا – جملة من القضايا السياسية والأمنية والتنموية ذات الأولوية للمنظمتين، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بدفع الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيداً لإنعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة التي ستلتئم في الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن مباحثات أبو الغيط وموسى فقي ستتناول آخر التطورات في مواقع الأزمات في الفضاء العربي الأفريقي المشترك وسبل تعزيز العمل المشترك والجهد التكاملي بين الجامعة والإتحاد الأفريقي في سبيل تسويتها، وخاصة فيما يتصل بإيقاف العمليات العسكرية في ليبيا وتشجيع الأطراف الليبية إلى العودة إلى المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى غسان سلامة، ومساندة عملية الإنتقال الديمقراطي في السودان ودعوة الأطراف السودانية إلى البناء على مكتسبات الإتفاق السياسي الذي توصلوا إليه والتوافق على بقية ترتيبات وإستحقاقات المرحلة الإنتقالية، إلى جانب حشد الدعم العربي والأفريقي والدولي للصومال لتمكين الحكومة الفيدرالية من تثبيت الأمن والإستقرار في ربوع البلاد والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية.

أضاف المصدر أن الإجتماع العام سيشهد إتفاق الجانبين على خارطة طريق موسعة لإستكمال عملية تنفيذ مجمل المقررات التي أصدرها القادة العرب والأفارقة في قمتهم المشتركة الأخيرة التي عقدت في غينيا الإستوائية عام 2016 ، وعلى رأسها بلورة خطة عمل عربية أفريقية متكاملة تتضمن جملة من المشروعات المشتركة التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى التنسيق السياسي والتعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، توطئة لرفعها إلى القمة العربية الأفريقية المقبلة بالرياض.