مقتل 11 شخصا في قصف الحكومة السورية لمعقل المتمردين

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن ستة أشخاص قتلوا، بينهم طفل، في قصف حكومي لقرية أوروم الجوز في محافظة إدلب الجنوبية.
ويقول عمال الإنقاذ، المعروفون باسم الدفاع المدني السوري أو الخوذ البيض، إن ثلاثة أطفال وامرأة قتلوا في كفرومة، جنوب أوروم الجوز. وتقول المجموعة إن متطوعًا من ذوي الخوذ البيض قُتل في بلدة خان شيخون.
وبدأ الهجوم في أواخر أبريل، مما أدى إلى تشريد أكثر من 300000 شخص.
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