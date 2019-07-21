مقتل 11 شخصا في قصف الحكومة السورية لمعقل المتمردين

قال أول المستجيبين والنشطاء السوريين إن قصف الحكومة لآخر معقل للمتمردين في البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا، لأن الهجوم الذي استمر أربعة أشهر لا يظهر أي علامات على التراجع.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن ستة أشخاص قتلوا، بينهم طفل، في قصف حكومي لقرية أوروم الجوز في محافظة إدلب الجنوبية.

ويقول عمال الإنقاذ، المعروفون باسم الدفاع المدني السوري أو الخوذ البيض، إن ثلاثة أطفال وامرأة قتلوا في كفرومة، جنوب أوروم الجوز. وتقول المجموعة إن متطوعًا من ذوي الخوذ البيض قُتل في بلدة خان شيخون.

وبدأ الهجوم في أواخر أبريل، مما أدى إلى تشريد أكثر من 300000 شخص.