النائب العام في السودان يتسلم نتائج تحقيق أحداث فض الاعتصام

أعلن النائب العام السوداني عبد الله احمد اليوم الاحد تسلم نتائج التحقيق في أحداث فض اعتصام للمحتجين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في يونيو الماضي وأسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وتعهد النائب العام في تصريحات صحفية بتنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في التقرير مضيفا ان نتائج التحقيق ستعلن خلال الايام القادمة.

وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة والقضاء العسكري.

وكانت قوات نظامية اقتحمت في الثالث من يونيو الماضي اعتصاما خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وقتل بحسب المعارضة أكثر من 100 شخص فيما تقول الحكومة ان عدد القتلى 61 شخصا.

يذكر ان الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في ال11 من ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي قادت تنظيمها قوى (الحرية والتغيير) وبلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع بالخرطوم في السادس من ابريل.