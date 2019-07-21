نشرت وزارة النقل البريطانية، اليوم الأحد، خريطة تقول إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات الحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة أن السفينة البريطانية ستينا إمبيرو كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات إيران. وأوضحت إن الخط الأزرق، مسار السفينة يوم الجمعة لدى مرورها عبر مضيق هرمز، وإن المربع الأحمر، موقع اعتراض السفينة وصعودها وتحويل مسارها إلى المياه الإيرانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لندن تنشر خريطة تثبت أن الناقلة البريطانية كانت في المياه الإقليمية العمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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