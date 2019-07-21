مقتل صحفي بوكالة "الأناضول" في غارة إدلب

وقُتل أنس دياب، وهو صحفي مستقل يبلغ من العمر 22 عامًا ومنقذ مع الخوذ البيض، أثناء قيامه بتغطية غارات جوية روسية على مسقط رأسه خان شيخون.
وقال مصطفى حاج يوسف، مدير ذوي الخوذات البيضاء في إدلب، لوكالة الأنباء الإيطالية: "كان دياب يقوم بواجبه الصحفي في مناطق خطيرة للغاية".
وأضاف: "كان يعمل لنقل صوت إدلب وسوريا إلى العالم بأسره".
واتفقت كل من تركيا وروسيا في سبتمبر الماضي على تحويل إدلب إلى منطقة لنزع التصعيد تحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.
ومع ذلك، فقد خرق النظام باستمرار بنود وقف إطلاق النار، وشن هجمات متكررة داخل منطقة التصعيد.
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