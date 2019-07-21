رئيس الوزراء الأوكراني يصوت في انتخابات برلمانية مبكرة

وقال جرويسمان، رئيس حزب الإستراتيجية الأوكرانية وحليف الرئيس السابق بترو بوروشينكو، إنه يعتقد أن نجاح البلاد يعتمد على الناخبين.
وقال في مقابلة بعد مغادرته مركز اقتراع في مدينة فينيتسا غرب وسط البلاد "من المهم للغاية اليوم أن يفهم الجميع أن هذا يتوقف على كل واحد منا ما سيكون عليه الغد".
وقد أدلى بوروشينكو، وهو أيضًا رئيس حزب التضامن الأوروبي، بتصويته في نفس اليوم، قائلًا إنه يجب على أوكرانيا أن تواصل تحركاتها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وتأتي الانتخابات اليوم الأحد بعد ثلاثة أشهر من فوز فولوديمير زيلينسكي على بوروشنكو وتولى رئاسة الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية، من المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية الأسبوع المقبل.
ووفقًا لآخر الأرقام، من المتوقع أن يفوز حزب خادم الشعب الذي تم إنشاؤه حديثًا في زيلينسكي بأكبر حصة من الأصوات.
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