القبض على مشتبه في حريق "وسط البرتغال"

وذكر بيان صادر عن بى جى أنه تم اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما للاشتباه فى قيامه بإشعال حريق الغابة، مما أدى إلى حشد 1275 من رجال الإطفاء و381 مركبة و14 طائرة هليكوبتر فى الساعة الثانية بعد الظهر. الوقت المحلي.
وقال البيان "المشتبه به، باستخدام لهب مباشر، وضع حريقًا في منطقة غابات مليئة بالصنوبر والأعشاب الضارة، داخل رقعة شاسعة من الغابات، والتي كان لها أبعاد أكثر خطورة لو لم يكن هناك تدخل سريع من قبل رجال الإطفاء في كاستيلو برانكو".
واضاف البيان ان عمل المشتبه به سيكون اول استجواب قضائي لاجراءات تطبيق القانون.
وتسببت حرائق كاستيلو برانكو التي اندلعت في وسط البرتغال منذ ظهر اليوم في إصابة 20 شخصًا بجروح بينهم مدني أصيب بحروق شديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح إدواردو كابريتا، وزير الإدارة الداخلية، للصحفيين في مقر الهيئة الوطنية للحماية المدنية في لشبونة أنه من الغريب أن العديد من واجهات النار اندلعت في فترة زمنية قصيرة للغاية.
واندلعت الحرائق بعد أن أصدرت السلطات يوم الجمعة تحذيرا من الحريق لمدة ثلاثة أيام بسبب توقعات الطقس الحار والجاف والمتقطع خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة في جميع أنحاء البلاد.
كما أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن تضامنه مع رجال الإطفاء والأشخاص المتضررين من حرائق الغابات.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم المساعدة إلى الدولة الواقعة في جنوب أوروبا للتعامل مع الحريق.
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