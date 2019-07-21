وزير الخارجية اليوناني يقترح فريق أبحاث مشترك للطاقة مع تركيا

قال وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس ديندياس إن بلاده وتركيا قد تعملان معا للبحث عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، خوفًا من احتمال نشوب صراع بعد تنقيب تركيا عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وصرح لوكالة الأنباء المالية بلومبرج في مقابلة خلال زيارة لواشنطن العاصمة أن الفريق يمكن أن يتعاون إذا كان النزاع حول الحفر في قبرص قد انتهى لكن ليس لديه خطة لذلك.

ودعم الراديكالي يسري سيريزا الحاكم السابق في اليونان، قبل الإطاحة به من قبل الديمقراطية الجديدة في الانتخابات المفاجئة في 7 يوليو، العقوبات ضد تركيا بسبب الحفر، لكن الاتحاد الأوروبي استجاب لعقوبات معتدلة نسبيًا لم ترضي الرئيس القبرصي " أناستاسيادس".

ولا تعترف تركيا بقبرص وأجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة وتحظر على سفنها وطائراتها رغم أن الحكومة الشرعية لقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام إليه منذ عام 2005.

وقد رفض أناستاسيادس بالفعل اقتراحًا قدمه زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينشي بتشكيل لجنة مشتركة للطاقة، ولم يذكر دندياس سبب اعتقاده بأن تركيا مستعدة لقبول فكرته.