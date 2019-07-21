بومبيو يعرب عن خيبة أمله من امتلاك تركيا للصواريخ الروسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي تحدث إلى وزير الخارجية التركي يوم السبت وأعرب عن خيبة أمله من امتلاك البلاد لنظام الصواريخ الروسية إس -400.

وعارضت واشنطن شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي وهددت بفرض عقوبات. منذ ذلك الحين، كان الرئيس دونالد ترامب غير واضح بشأن ما إذا كانت إدارته تخطط لمثل هذا العمل.

وضغط العديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين يوم الخميس على ترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب الشراء.