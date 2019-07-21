وعارضت واشنطن شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي وهددت بفرض عقوبات. منذ ذلك الحين، كان الرئيس دونالد ترامب غير واضح بشأن ما إذا كانت إدارته تخطط لمثل هذا العمل.
وضغط العديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين يوم الخميس على ترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يعرب عن خيبة أمله من امتلاك تركيا للصواريخ الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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