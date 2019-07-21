مقتل 22 من طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 22 من مسلحي طالبان وتنظيم الدولة "داعش"، خلال عمليات عسكرية نفذتها على مدار الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الأحد أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية في منطقة "تاجاب"، بإقليم كابيسا، مما أسفر عن مقتل ستة من مقاتلي طالبان وتدمير كمية صغيرة من الأسلحة.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة نفذت مداهمة مماثلة في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند. وقتلت القوات الخاصة أربعة من مسلحي طالبان ودمرت عبوة ناسفة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت المصادر العسكرية أن القوات الخاصة نفذت مداهمة بمنطقة فرح، عاصمة إقليم فرح، وقتلت اثنين من مقاتلي طالبان.

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ونفذت القوات الخاصة أيضا عملية بمنطقة قره باغ بإقليم غزني وقتلت ثمانية من طالبان. وألقت القوات الخاصة القبض على 3 من مسلحي طالبان في نفس المداهمة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على أربعة من مسلحي طالبان خلال عملية في منطقة "بولي علام" بإقليم لوجار، كما دمرت كمية صغيرة من الأسلحة.

وقتلت القوات الأفغانية اثنين من مسلحي "داعش" في عملية بإقليم ننكرهار، كما ألقت القبض على أربعة آخرين ودمرت كمية صغيرة من الأسلحة خلال نفس العملية.