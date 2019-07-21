رئيس الوزراء يحث رجال الأعمال الأمريكيين على الاستثمار في باكستان

وكان يتحدث إلى مجموعة من المستثمرين المحتملين بقيادة جافيد أنور، رجل الأعمال الباكستاني الأمريكي البارز، الذي استدعى رئيس الوزراء في السفارة الباكستانية في واشنطن العاصمة.
ويقدر رجال الأعمال تحسن البيئة الأمنية في باكستان وحددوا مجالات الاهتمام فيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والسياحة.
ويقوم رئيس الوزراء بزيارة للولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام إلى جانب القيادة العسكرية العليا.
وخلال الزيارة سيعقد اجتماعًا فرديًا مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في 22 يوليو.
وقال مسؤول أمريكي إن دعوة البيت الأبيض لباكستان تمثل استعداد واشنطن لإصلاح العلاقات الأمريكية الباكستانية وإعادة بناء شراكة دائمة إذا واصلت إسلام أباد تعاونها في مكافحة الإرهاب.
وقال "عمران إيجرا" وهو رجل أعمال مقيم في نيويورك قاد إلى العاصمة للزيارة: "نحن نفخر بحقيقة أن باكستان لديها رئيس وزراء كريم الآن "ويتطلع مجتمع الأعمال المغترب إلى الاستثمار في باكستان".
وتبع حشد من أكثر من 100 سيارة رئيس الوزراء من مطار دالاس إلى واشنطن العاصمة للترحيب بالزعيم والتعبير عن تقديره لالتزامه بتقدم باكستان.
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