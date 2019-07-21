إصطدام طائرتان من خطوط "ساوث ويست" في مطار الولايات المتحدة

ووفقًا لبيان صادر عن شركة الطيران لم تقع إصابات وتمكنت كلتا الطائرتين من العودة إلى بواباتهما بمفردهما.
وقالت ميشيل أغنيو المتحدثة باسم شركة ساوثويست إيرلاينز إن إحدى الطائرات تحطمت في الجزء الخلفي للطائرة الأخرى عندما كانت تتراجع من البوابة تحت المطر.
وكانت الطائرات ذات الصلة هي الرحلة الجنوبية الغربية رقم 1555، التي توجهت إلى سانت لويس والطائرة الجنوبية الغربية رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا.
وقالت الشركة إن الطائرتين كانتا خارج الخدمة للتقييم، وتم وضع الركاب على طائرات أخرى لمواصلة رحلاتهما.
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