الشركات الصينية تسعى لشراء منتجات زراعية أمريكية جديدة

وستقوم اللجنة بتنظيم خبراء لتقييم الطلبات.
كما تنفذ الصين والولايات المتحدة الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين خلال قمة أوساكا لمجموعة العشرين.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن خطوة لإعفاء 110 بنود من الواردات الصناعية الصينية من الرسوم الجمركية الإضافية، وأعربت عن استعدادها لتشجيع الشركات الأمريكية على مواصلة تقديم الإمدادات للشركات الصينية.
ومن أجل تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين، فإن الشركات الصينية مستعدة لمواصلة استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة القابلة للتسويق في الصين.
كما أعربت السلطات الصينية المعنية عن أملها في أن تجتمع الولايات المتحدة في منتصف الطريق مع الصين وأن تنفذ التزاماتها بجدية.
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