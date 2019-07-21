الشركات الصينية تسعى لشراء منتجات زراعية أمريكية جديدة

وفقا لما ذكرته السلطات الصينية ان بعض الشركات الصينية استفسرت مع المصدرين الأمريكيين عن شراء المنتجات الزراعية وطلبت رفع الرسوم الجمركية على المنتجات وفقا للوائح لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة.

وستقوم اللجنة بتنظيم خبراء لتقييم الطلبات.

كما تنفذ الصين والولايات المتحدة الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين خلال قمة أوساكا لمجموعة العشرين.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن خطوة لإعفاء 110 بنود من الواردات الصناعية الصينية من الرسوم الجمركية الإضافية، وأعربت عن استعدادها لتشجيع الشركات الأمريكية على مواصلة تقديم الإمدادات للشركات الصينية.

ومن أجل تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين، فإن الشركات الصينية مستعدة لمواصلة استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة القابلة للتسويق في الصين.

كما أعربت السلطات الصينية المعنية عن أملها في أن تجتمع الولايات المتحدة في منتصف الطريق مع الصين وأن تنفذ التزاماتها بجدية.