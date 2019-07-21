انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على ارتباطهما

أعلنت الممثلة المصرية، هنا شيحة، انفصالها عن زوجها، الممثل المصري، أحمد فلوكس، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما.

وأكدت "شيحة" أنها انفصلت عن أحمد فلوكس، قائلة: "محصلش نصيب"، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبينهما كل احترام ولا يوجد أي مشكلات"، بحسب تقارير مصرية محلية.

ويأتي تأكيد هنا شيحة لطلاقها من أحمد فلوكس، بعدما ذكرت تقارير صحفية أن طلاقهما وقع منذ حوالي 3 شهور، وأنهما يتكتمان على الخبر حتى الآن لحين إيجاد الوقت المناسب لإعلانه.

وقام كلا من شيحة وفلوكس بإلغاء متابعته للآخر على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقام أحمد فلوكس بحذف صورهما من حسابه الشخصي.

يذكر أن هنا شيحة احتفلت بعقد قرانها على أحمد فلوكس في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد تعارفهما خلال عملهما سويا في إحدى حلقات الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على فضائية "سي بي سي" المصرية.

واحتفل الممثلان المصريان بزفافهما، في العرض الاحتفالي بيوم الإعاقة العالمي، الذي أقيم في شهر ديسمبر/كانون الأول، وحمل عنوان "قادرون باختلاف".

وحضر الاحتفالية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة.