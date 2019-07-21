افادت مصادر اعلامية ان القيادي في الجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قد تمت إعادته من مطار أديس أبابا وإلغاء قرار ترحيله مع بعض اعضاء حركته، الذي اتخذته السلطات الأثيوبية، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
جاء ذلك بعد تدخل قيادات في الاتحاد الافريقي لدى السلطات الأثيوبية.
وكانت مصادر أثيوبية ذكرت أن جبريل أدلى بتصريحات وكتب في مواقع اجتماعية عدة منتقدا دور أثيوبيا وإدخالها في العملية السلمية.
كما ذكرت المصادر الأثيوبية أن جبريل صرح عند لقائه السفير القطري في أديس أبابا مساء أمس تحفظه على أي اتفاق يتم بين قوى الحرية والجبهة الثورية.
فيما توارت اخبار ان ملابسات طرد جبريل ابراهيم من الاراضي الاثيوبية كان وراءها دعوة عشاء في منزل السفير القطري باديس ابابا.
وكان “جبريل” طرفا فيما غرف بسلام دارفور الذي رعته الدوحة ابان النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عودة “جبريل” للتفاوض بعد إلغاء إثيوبيا قرار ترحيله مع وفده من اراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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