(200) منحة علاجية مجانية سنوياً من تركيا

التاريخ: 21-يوليو-2019
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اتفقت وزارة الصحة ونظيرتها التركية، على زيادة منحة العلاج المجاني للمرضى من السودان من (100) منحة سنوياً إلى (200) منحة خلال العام الجاري، وقال وكيل الوزارة المكلف د. سليمان عبد الجبار في تصريحات إن الاجتماع مع وزارة الصحة
التركية بقيادة مدير عام الصحة الدولية والعلاقات الخارجية في أنقرا كانت على هامش مشاركة السودان في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، وبحسب صحيفة آخر لحظة خلص إلى زيادة منحة العلاج بتركيا للمرضى من السودان إلى (200) مريض على أن تتوالى الزيادة بمعدل (100) مريض سنوياً ليصل العدد الكلي إلى (500) مريض خلال السنوات القادمة،
وأكد عبدالجبار، أن السودان يعد خطة للاستفادة من إمكانيات المؤسسات الطبية والبحثية التركية في تدريب الكوادر الطبية وتطوير قدراتهم في مجال البحوث الصحية إنفاذا لبنود البرتكول.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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