النائب العام يتسلم نتائج التحقيق في فض الاعتصام اليوم

التاريخ: 21-يوليو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements قال مصدر بالنيابة العامة ، إن النائب العام المكلف سيتسلم اليوم “الأحد” نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والذي راح ضحيته العشرات وذلك بحسب صحيفة السوداني . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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