النائب العام يتسلم نتائج التحقيق في فض الاعتصام اليوم

التاريخ: 21-يوليو-2019
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قال مصدر بالنيابة العامة ، إن النائب العام المكلف سيتسلم اليوم “الأحد” نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والذي راح ضحيته العشرات وذلك بحسب صحيفة السوداني .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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