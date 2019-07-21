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النائب العام يتسلم نتائج التحقيق في فض الاعتصام اليوم

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 21-يوليو-2019

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النائب العام يتسلم نتائج التحقيق في فض الاعتصام اليوم

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قال مصدر بالنيابة العامة ، إن النائب العام المكلف سيتسلم اليوم “الأحد” نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والذي راح ضحيته العشرات وذلك بحسب صحيفة السوداني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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