التاريخ: 21-يوليو-2019 فى : أخبار 110 مشاهدة اعتمدت لجنة ترشيحات (نداء السودان) رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وسمته لمنصب رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية. وكشف قيادي بـ(نداء السودان) بحسب صحيفة السوداني عن انعقاد اجتماع للجنة الترشيحات أمس، Advertisements حيث دفعت بمحمد حسن التعايشي لمنصب نائب رئيس الوزراء، و د.حسن شيخ إدريس للمجلس السيادي، والعميد (م) كمال إسماعيل أحمد للمقعد الحادي عشر للمجلس السيادي. وأضاف المصدر أنه تم ترشيح يحيى الحسين لرئاسة البرلمان، لافتًا إلى أن مناديب حزب الأمة أبدوا تحفظهم على ترشيح الحسين لرئاسة البرلمان، مشيرًا إلى تدوين تحفظهم في المحضر. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (نداء السودان) تسمي الدقير مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.