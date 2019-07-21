حمدوك: مستعد للعمل لأجل السودان

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نفى المرشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ما أثير عن رفضه العمل من أجل السودان، وألمح إلى جاهزيته واستعداده متى ما طُلب منه ذلك.

وقال حمدوك في بحسب صحيفة صحيفة السوداني ، إنه لا مانع لديه لكن الأهم الاتفاق، ووصف الاهتمام الشعبي بطرح اسمه والمراهنة عليه في سياق الحكومة الانتقالية بأنه ما يجعله يحمل همّاً.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)