قانونيون: السودان قادر على محاكمة البشير

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قطع خبراء في القانون الدولي بأن السودان قادر على محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وأكدت الخبيرة في القانون الدولي، الدكتورة زحل محمد الأمين أن القانون الجنائي السوداني أدخلت عليه تعديلات في العام 2009م ليشمل معاقبة

مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان وجرائم الحرب، وقالت زحل في استطلاع أمس إن السودان يمتلك المؤسسات القضائية والنصوص القانونية لمحاكمة

الرئيس المخلوع عمر البشير داخل السودان، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرغبة في ذلك، وبحسب صحيفة آخر لحظة

أضافت أن مبدأ العدالة الدولية قائم في الأساس على مبدأ التكاملية، أي أنه مكمل للعدالة والقضاء الوطني، بمعنى أن الاختصاص في المقاضاة على الجرائم المرتكبة ضد الانسانية قائم في الأساس على القضاء الوطني، وإذا قامت المحاكم الوطنية بواجبها تنتفي ولاية القضاء والعدالة الدولية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)