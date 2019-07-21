الأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بالولايات الغربية



تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات (سنار، النيل الازرق، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى).

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