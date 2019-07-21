لـ"سبب غريب".. مهاجم الهلال السوداني يطالب بفسخ عقده

قال مهاجم الهلال الكونغولي إدريسا أمبومبو إنه لن يعود إلي السودان لأنه غير مرتاح فيه بسبب الأحوال السياسية والاضطرابات.
وكشف أنه منذ الإطاحة بالرئيس البشير لا يوجد استقرار في السودان وقال انه تدرب مع فريق نكانا الزامبي حتي يحافظ علي لياقته.
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