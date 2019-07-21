النائب العام يتسلم تقرير لجنة فض الاعتصام

تسلم مولانا عبدالله احمد عبدالله النائب العام المكلف اليوم بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة مولانا فتح الرحمن سعيد.
وقال النائب العام المكلف في تصريح وكالة الأنباء السودانية "سونا" انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.
وأكد مولانا عبدالله ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من اية جهة.
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