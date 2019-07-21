اتفاق نهائي على ضم تريزيجيه.. نجم الفراعنة إلى "البريميرليج"

توصل نادي أستون فيلا الإنجليزي إلى اتفاق نهائي مع نظيره التركي قاسم باشا، من أجل ضم الجناح المصري محمود حسن (تريزيغيه).

وكشفت مصادر "سكاي سبورتس"، أن الصفقة ستكلف خزينة النادي المنتمي إلى مدينة برمنغهام نحو 8.5 مليون جنيه إسترليني، ويعتقد أن قيمتها قد تزيد بناء على أداء اللاعب صاحب الـ24 عاما.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب الدولي طار بالفعل إلى إنجلترا، من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي مع أستون فيلا العائد مؤخرا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ووضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وكانت صحف بريطانية قد ذكرت في وقت سابق، أن المدير الفني لأستون فيلا دين سميث، سعى لضم تريزيغيه بعد أن تابع مسؤولو النادي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم أفريقيا.

وكان تريزيغيه قدم أداء قويا في البطولة، واعتبره العديد من الخبراء من القلائل الذين برزوا في منتخب مصر، بالرغم من الخروج المبكر "للفراعنة" من دور الـ16.

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ولعب تريزيغيه أساسيا مع ناديه التركي الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع مثلها، وأنهى قاسم باشا الموسم في المركز 14.

وكان أستون فيلا تألق في الموسم الماضي، ونجح في الصعود من دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) إلى الدوري الممتاز (بريميرليغ).

ويضم النادي في صفوفه قائد منتخب "الفراعنة" أحمد المحمدي، الذي شارك كذلك في كأس أمم أفريقيا وسجل هدفين لمنتخب بلاده، فيما سجل تريزيغيه هدفا واحدا بالبطولة.