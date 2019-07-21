مهرجان شبابي لصناعة العرض السينمائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينطلق يوم الأحد في مركز مدينة أمدرمان الثقافي، مهرجان أفلام شباب صناعة العرض السينمائي. وتحدث المدير التفيذي لرابطة الفرق والجماعات المسرحية الناير عبدالله في ورشة صناعة العرض السينمائي التي انعقدت من خلال منبر وكالة السودان للأنباء ضمن المهرجان.

وقال إن المهرجان هو نتاج لمجهودات شباب رابطة الفرق والجماعات المسرحية بالسودان بالتضامن مع منظمة مساعي للخدمات الإنسانية ومركز أمدرمان الثقافي.

وأشار إلى أنه تبلورت كل هذه المجهودات لإخراج مهرجان شباب صناعة العرض السنمائي الأول بالسودان، موضحاً أنه يأتي لعكس أدوار وأنشطة الشباب بالسودان الذين يحتاجون لمثل هذه الأعمال والأنشطة من أجل عكس الثقافة السودانية في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وتم تقديم ورقة في الورشة بعنوان العولمة تحدث عبرها د.عوض عدلان، مشيداً بفكرة المهرجان وأمن على ضرورة الاهتمام من قبل الدولة ورعاية ودعم مثل هذه المهرجانات.

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وقدم الناقد هيثم مضوي سرداً عن تاريخ السينما بالسودا، قائلاً إن السينما التي بدأت منذ زمن بعيد لم تتطور بسبب عدم الاهتمام بها.

وأشار إلى أن السودان لديه العديد من الأفلام السينمائية المنتجة مثل آمال وأحلام في 1970، وتاجوج في 1980، والعديد من الأعمال السينمائية الأخرى.

وشدد على ضرورة الاهتمام وعكس ثقافة المجتمع عن طريق السينما.

وتخللت الورشة عرض مجموعة من أفلام الشباب السينمائية مثل: فيلم نيدومان، حلم مؤلم، نظرة مغرية.