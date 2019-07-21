- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت النيابة العامة السودانية، السبت، أن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق في فض اعتصام قوى المعارضة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا، ستسلم نتائجها، اليوم الأحد 21 يوليو.
وقال مصدر بالنيابة العامة، بحسب وكالة “سبوتنك” إن لجنة التحقيق التي تجري تحرياتها حول فض الاعتصام، التي حصلت في الثالث من يونيو الماضي، سوف تسلم نتائجها، اليوم الأحد، للنائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله.
وأضاف المصدر: “لجنة التحقيق قد تسلمت مقاطع فيديو خاصة بفض الاعتصام إلى جانب التحريات مع قرابة العشرين من الشهود”.
يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة ستسلم نتائجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.