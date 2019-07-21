النيابة العامة: لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة ستسلم نتائجها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت النيابة العامة السودانية، السبت، أن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق في فض اعتصام قوى المعارضة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا، ستسلم نتائجها، اليوم الأحد 21 يوليو.

وقال مصدر بالنيابة العامة، بحسب وكالة “سبوتنك” إن لجنة التحقيق التي تجري تحرياتها حول فض الاعتصام، التي حصلت في الثالث من يونيو الماضي، سوف تسلم نتائجها، اليوم الأحد، للنائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله.

وأضاف المصدر: “لجنة التحقيق قد تسلمت مقاطع فيديو خاصة بفض الاعتصام إلى جانب التحريات مع قرابة العشرين من الشهود”.

يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي.