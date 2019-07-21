القضارف.. سقوط قتلى في اشتباكات بين الشرطة ومواطنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت اشتباكات وصدامات بين قوة شرطية ومواطنين بقرية “الدومات” بالقضارف، امس الاول حيث أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة اثنان آخران ومواطن .

وفي تفاصيل الاحداث، حاولت مجموعة من عناصر الشرطة إنفاذ أمر قبض لعدد من المتهمين في بلاغ سرقة ماشية من إحدى الشركات الزراعية على متن إحدى عربات الشركة نفسها الأمر الذي أستفز الاهالي، حسب ماوردته صحيفة الانتباهة.

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وقال أحد قيادات قرية “الدومات” بالقضارف أن عناصر من الشرطة وصولوا للقرية على متن إحدى عربات الشركة نفسها لإنفاذ أمر قبض في مشهد وصفه بالمستفز مما أدى إلى تجمهر الأهالي والاشتباكات مع الشرطة قتل على أثرها الرقيب أحمد إبراهيم وإصابة اثنين آخرين من الشرطة ومواطن, بينما ألقت الشرطة القبض على اثنين من المتهمين.

وطالب أحد قيادات المنطقة والي القضارف بإجراء تحقيق عاجل ومسألة مدير الشرطة بشأن استغلال عناصر الشرطة لعربة الشركة, ولفت الى أن سائق العربة التابعة للشركة استفز المواطنين أمام الشرطة مما أثار حفيظتهم -حسب قوله.