مهاجم الهلال يطالب بفسخ عقده بسبب الرئيس البشير.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مهاجم الهلال الكونغولي إدريسا أمبومبو انه لن يعود الي السودان لانه غير مرتاح فيه بسبب الأحوال السياسية والاضطرابات وكشف أمبومبو

في الحديث الذي تنقله (سودانا فوق) انه منذ الإطاحة بالرئيس البشير لا يوجد استقرار في السودان وقال انه تدرب مع فريق نكانا الزامبي حتي يحافظ علي لياقته.