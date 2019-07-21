دنيا سمير غانم أحيت حفل ختام أمم أفريقيا… والأغنية مسجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أحيت النجمة المصرية دنيا سمير غانم، حفل الختام لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال، مساء الجمعة، عبر أغنيتها “وادينا النهاردة” والتي جاءت كلماتها لتعبر عن نجاح التنظيم المصري للبطولة، خلال شهر كامل.

وحرص الجمهور المصري والجزائري على الهتاف لغانم بحرارة فور ظهورها في أرض استاد القاهرة للمشاركة في الحفل.

ولم تدم أغنية حفل الختام أكثر من 3 دقائق من جانب المغنية والممثلة المصرية، والتي أذيعت مسجلة مع وجودها في الاستاد، كما لو كانت تغني بشكل مباشر، تجنّباً لأي أخطاء تقنية قد تحدث.

ولم تشهد البطولة في نسختها الثانية والثلاثين، والتي استضافتها مصر بين 21 يونيو/ حزيران الماضي، و19 يوليو/ تموز، حضوراً على المدرجات، سوى في مباريات المنتخب المصري، الذي غادر البطولة من الدور الثاني على يد منتخب جنوب أفريقيا، وسط انتقادات واسعة لنظام بيع التذاكر