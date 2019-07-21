الفريق أوّل جلال الدين الشيخ: لا ارغب في العودة للعمل العسكري والأمني ثانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو المجلس العسكري الانتقالي”المقال” ونائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الأسبق الفريق أول جلال الدين الشيخ في تصريحاتٍ لصحيفة التيار الصادرة اليوم”الأحد” إنّه لا يرغب في العودة للعمل العسكري والأمني ثانية، وذلك لتشبعه ومعاناته حيث أنّه عمل لأكثر من”39″ عامًا دون خدمة العمليات والتي بإضافتها تصل المدة لـ”45″ بحسب ما ذكر.

وزاد” من جانب فالأمر أيضًا تطابق كذلك مع طلب ورغبة لوالدي بيد أنّه عاد ونبه إلى أنّ ذلك لا يعني بأي حالٍ من الأحوال عدم تقديم ما يحتاجه الوطن ولكن من غير وظيفة.

وأبدى الشيخ تفاؤله بالتوقيع الأولي على المبادئ والإعلان السياسي وأشار لأن البلاد تمرّ بمرحلة استئنائية تتطلّب من جميع الأطراف استشعارها وتقديم المصلحة العليا للبلاد فوق أي مصلحة.

وأوضح عضو المجلس الانتقالي السابق أنّ التغيير الذي تمّ هو حقيقي وشارك فيه الجميع وأنّ انحيار القوات النظامية جاء بدراسة وعيت فيها مصلحة البلاد.

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وتابع” ما يحمد لثورة ديسمبر المجيدة أنّ من قادوها هم شباب مخلص جميعهم كره الظلم والفساد وتطلعهم لبناء وطن يحقق أحلامهم وطموحاتهم، ومما اتسموا به روح العزيمة والإصرار”.

ونادى جلال بضرورة محاسبة كل من أفسد وتسبب في إيذاء الوطن وفق محاكمات عادلة وشفافة وعلانية، كما ناشد الجميع بضرورة الحفاظ على الخصائص المميزة للشعب السوداني والمتمثّلة في سلمه وسلامته.

وناشد الشيخ المواطنين بتقدير الأدوار التي تقوم بها القوات النظامية وعدم الإساءة إلى منسوبيها وشدد على ضرورة تأهيلها لأن الأطماع والمهددات التي يتعرّض لها الوطن ما زالت باقية.

باج نيوز