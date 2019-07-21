الفنانة هدى عربي تستحضر روح الطقطاقة في (القيادة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الفنانة هدى عربي لموقع (خرطوم ستار) عن إطلاقها خلال الأيام القادمة لأغنية تراث من كلمات وألحان الفنانة الراحلة الكبيرة حواء الطقطاقة لما تحمله تلك الأغنية من معانٍ تتناسب مع هذه المرحلة، وقالت هدى إن إعادة إنتاجها لتلك الأغنية وفاء لروح الفنانة الكبيرة وتماشياً مع الأوضاع الراهنة للبلاد حيث تعبر تلك الأغنية بشكل كبير عن مايدور، ويقول مطلع الأغنية: “لو متنا ما بنفترق… في القيادة نخوض الحرب”، وأضافت هدى أنها إلى جانب تلك الأغنية ستقوم بإطلاق أغنيتين أخريين الأولى من كلمات أمجد حمزة والثانية من كلمات محمود الجيلي والذي جمعت بينه وبينها ثنائية ناجحة شهيرة خلال أغنية (الحب هدا) والذي حققت أعلى معدلات المشاهدة والاستماع في اليوتيوب. في سياق منفصل أكدت هدى عربي أنها سعيدة للغاية بالحب الذي ظل يطوقه بها معجبيها في الحفلات الخاصة، والتجاوب الكبير مع أغنياتها الخاصة، واصفة الجمهور السوداني بالذواق وصاحب الأذن النظيفة، مختتمة بأنها تعيش أجمل لحظاتها عندما تكون وسط جمهورها.