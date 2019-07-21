الجبهة الثورية تسمي مني اركو مناوي عضواً بالمجلس السيادي

شهاب محمد - الخرطوم - اقترحت الجبهة الثورية تسمية مني اركو مناوي عضواً بالمجلس السيادي المزمع تشكيله بين العسكري والتغيير. ووفقا لمصادر خاصة فإن الثورية اقترحت تسمية د.جبريل ابراهيم وزيراً للخارجية ضمن التشكيل الوزاري, بينما نقلت مصادر أخري إقتراح الثورية نسبة الثلث للحركات المسلحة بالتشريعي. وفي سياق اخر قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الاصم انه لم يرشح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء, واضاف للصحيفة ان ترشيح حمدوك يمثل رؤية لعدد من مكونات التغيير. الانتباهة المادة السابقة الكشف عن أسماء مرشحي نداء السودان.. المقالة القادمة الفنانة هدى عربي تستحضر روح الطقطاقة في (القيادة)

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