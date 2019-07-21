الكشف عن أسماء مرشحي نداء السودان..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتمدت لجنة ترشيحات”نداء السودان” رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وسمته لمنصب رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

وكشف قيادي بـ”نداء السودان” في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” عن انعقاد اجتماع للجنة الترشيحات، حيث دفعت بمحمد حسن التعايشي لمنصب نائب رئيس الوزراء وحسن شيخ إدريس للمجلس السيادي، والعميد”م” كمال إسماعيل أحمد للمقعد الحادي عشر للمجلس السيادي.

وأضافت الصحيفة بحسب مصادرها أنّه تمّ ترشيح يحي الحسين لرئاسة البرلمان، مشيرًا إلى أنّ مناديب حزب الأمة أبدوا تحفظهم على ترشيح الحسين لرئاسة البرلمان.

باج نيوز