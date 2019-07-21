الأندية السودانية تترقب اليوم سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية اليوم

الخليج 365 :

تتجه الانظار اليوم الاحد صوب العاصمة المصرية القاهرة وذلك لمتابعة أحداث وتفاصيل قرعة مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكذلك قرعة البطولة الكونفدرالية، حيث يشارك الهلال والمريخ كممثلين للسودان في مسابقة دوري أبطال افريقيا والاهلي شندي والخرطوم الوطني في بطولة الكونفدرالية، بينما ستشهد البطولة مشاركة أندية قوية في القارة السمراء في حين يرجح أن يتم إعفاء الاهلي والوداد والترجي ومازيمبي من مرحلة الدور التمهيدي قياسا على النتائج الجيدة التي حققتها هذه الأندية في المواسم السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الدور التمهيدي للمسابقتين سينطلق إعتبارا من يوم (9) أغسطس المقبل فيما تم تعديل روزنامة المسابقة ككل لتنتهي البطولة بنهاية شهر مايو من العام المقبل.