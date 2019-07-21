حمدوك: لا مانع لدي للعمل لأجل السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفى المرشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ما أثير عن رفضه العمل من أجل السودان، وألمح إلى جاهزيته واستعداده متى ما طُلب منه ذلك.

وقال حمدوك في تصريح لـ”تاسيتي نيوز”، إنه لا مانع لديه لكن الأهم الاتفاق، ووصف الاهتمام الشعبي بطرح اسمه والمراهنة عليه في سياق الحكومة الانتقالية بأنه ما يجعله يحمل همّاً. السوداني

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