كلية المجتمع بجامعة الجزيرة تخرج 63 دارسة

احتفلت كلية المجتمع بجامعة الجزيرة صباح اليوم بتخريج (63) دارسة من فرع جزيرة الفيل شرق مدني بعد أن أكملن مطلوبات التخرج وتدربن على منهج الكلية في الغذاء والتغذية والدراسات الإسلامية والجماليات والصحة العامة والدراسات البيئية .

وأعلن د. الطيب مكي الجيلاني عميد كلية المجتمع الذي شرف الاحتفال بمعية رئيس فرع أم سنط عن تمويل 30 من دارسات هذه الدفعة بسقوفات تمويل تتراوح بين 30 - 50 ألف جنيه بجانب دعم دار المؤمنات التي امدت الدورة بماكينات خياطة وأفران للمخبوزات.

واعتبر عميد الكلية تعليم النساء من الأهمية بمكان داعياً لمزيد من الاهتمام بالعلم وتعليم المرأة باعتبارها كل المجتمع، ممتدحاً مستوى القدرات والمهارات العالية التي أظهرتها الدارسات خلال الدورة وتميز وجودة المعرض المصاحب .

فيما أشار الأستاذ عاطف أحمد حاج علي رئيس فرع أم سنط إلى انتشار جامعة الجزيرة بمناطق الولاية المختلفة عبر فروع كلية المجتمع التي قال إنها نالت شهادات عالمية بفضل منهجها الذي يكفل رفع كفاءة المرأة ودفعها نحو الإنتاج .

وكان الشيخ محمد أحمد عووضة رئيس فرع جزيرة الفيل قد أشاد بالجهد الذي بُذل من قبل الدارسات خلال فترة الدورة وما تحلين به من تفانٍ وانفعال مع المنهج الذي تلقينه وتفردن في تطبيقه بشكل عملي برز من خلال المعارض المصاحبة .

