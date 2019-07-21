وزير المالية البريطاني يعلن أنه سيستقيل الأربعاء المقبل

وقال هاموند لبرنامج ”أندرو مار“ الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”أنا متأكد من أنه لن تتم إقالتي لأنني سأستقيل قبل أن نصل لتلك النقطة“.
وأضاف: ”إذا افترضنا أن بوريس جونسون سيصبح رئيس الوزراء، أتفهم أن شروطه للبقاء في حكومته ستتضمن قبول الخروج (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق في 31 تشرين الأول/ أكتوبر. هذا شيء لا يمكنني المشاركة فيه“.
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