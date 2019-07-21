كانت الخطوط الجوية البريطانية ”بريتيش إيروايز“، ذكرت أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام ”في إجراء احترازي“، لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
كما ألغت شركة ”لوفتهانزا“ الألمانية الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، أمس السبت، على أن تستأنفها اليوم الأحد.
لكنّ المتحدث باسم ”إير فرانس“، قال في بيان اليوم الأحد: ”بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والمصرية، قررت (إير فرانس) مواصلة خدماتها إلى القاهرة“.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ”إير فرانس“ تؤكد استمرار رحلاتها إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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