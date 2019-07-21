مصدر عسكري ليبي: إسقاط طائرة مسيرة وتقدم لقوات الجيش صوب طرابلس

أكد مصدر عسكري ليبي، أن وسائط الدفاع الجوي المتحركة استطاعت، ظهر اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تركية، أثناء تقدم قوات الجيش الليبي في طرابلس منذ الصباح.

ووفقًا لمصدر عسكري تحدث لـ إرم نيوز من محور عين زارة، فإن الطائرة كانت تنوي مهاجمة مقدمة قوات الجيش التي استطاعت طرد الميليشيات من محور عين زارة الذي يبعد فقط 3 كيلومترات عن وسط العاصمة الليبية.

ذات المصدر أكد أن قوات الكتيبة 140 سيطرت على كل التمركزات التابعة لميليشيات الوفاق، والتي تفصل محور عين زارة عن الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية لوسط العاصمة.