ووفقًا لمصدر عسكري تحدث لـ إرم نيوز من محور عين زارة، فإن الطائرة كانت تنوي مهاجمة مقدمة قوات الجيش التي استطاعت طرد الميليشيات من محور عين زارة الذي يبعد فقط 3 كيلومترات عن وسط العاصمة الليبية.
ذات المصدر أكد أن قوات الكتيبة 140 سيطرت على كل التمركزات التابعة لميليشيات الوفاق، والتي تفصل محور عين زارة عن الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية لوسط العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري ليبي: إسقاط طائرة مسيرة وتقدم لقوات الجيش صوب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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