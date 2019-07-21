”الإمارات للفضاء“ تدرس إمكانية زراعة النخيل في المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، أنّها سترسل خلال الأيام المقبلة بذورًا من شجر النخيل إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء، وبحث إمكانية زراعتها في كوكب المريخ مستقبلًا.
وتلك هي التجربة العلمية البحثية الأولى من نوعها في العالم، وفق وكالة الإمارات للفضاء.
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