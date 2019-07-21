الحوثي والاصلاح عصابات تستخدم الدين لتحقيق مصالح شخصية.. فيديو

وأكد المواطنون الذي التقى بهم "اليمن العربي" خلال جولته، أن يوجد تقاريب كبير بين الحزب والجماعة الإنقلابية، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، الأولى تخدم قطر، والأخرى تخدم إيران.
وأشار المواطنون، إلى أن حزب الإصلاح المدعوم من دويلة قطر يسعى لإذلال اليمنيين وجعل منهم طبقة سفلى لا تستطع التلويح لا بحق ولا بباطل ضد ممارساتهم التي تخدم الدول الداعمة لنشر الذعر في المنطقة.
ويقول المواطنون إنه بعد مرور أشهر من أزمة الإنقلاب في 2011 وتم التوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وبدون سابق انذار، اعلن حزب الاصلاح عن قتال ومحاربة الحوثي لانهم شيعة روافض وقال ان قتال الحوثيين جهاد في سبيل الله ويعتبر واجب ديني، لكن الأمور بانت على حقيقتها بعد هذا التوقيت.
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