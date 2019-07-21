السلطات الإثيوبية تتراجع عن قرار ترحيل جبريل إبراهيم

في تطور لافت، تراجعت السلطات الاثيوبية، عن قرار ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم المتواجد بأديس أبابا، من اراضيها وكانت السلطات الاثيوبية، أخذت إبراهيم صباح اليوم الاحد، من الفندق الذي يقيم فيه، تمهيداً لترحيله.

وقال المسؤول الإعلامي بقوى الحرية والتغيير، خالد بحر، إن جبريل أبراهيم، باقٍ بالأراضي الإثيوبية.

في وقت سابق من اليوم، زكرت مصادر إن السلطات الاثيوبية أمرت بترحيل دكتور جبريل، إلى خارج البلاد فوراً دون ذكر أسباب وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى وجود محاولات من أطراف سودانية، لحث السلطات الاثيوبية للتراجع عن قرارها والسماح لجبريل ابراهيم بالتواجد داخل أراضيها حتى يتثنى له المشاركة في الاجتماعات السودانية

