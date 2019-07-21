تدخل الاتحاد الأفريقي يعيد "جبريل" لمقر مفاوضات أديس أبابا

عاد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إلى مقر المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن طلبت السلطات الإثيوبية مغادرته وجاءت عودة جبريل بعد تدخل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والوسيط الأفريقي محمد حسن لبات.
أكدت مصادر من مقر المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين مجموعات قوى إعلان الحرية والتغيير المدنية والمسلحة أن جبريل أبلغ من قبل السلطات الإثيوبية أنه شخص غير مرغوب في وجوده وأشارت المصاد
إلى أنه اقتيد من مقر التفاوض إلى جهة غير معلومة مع بقية أعضاء وفد حركته، لكنه أعيد بعد تدخل فكي ولبات، وهو الآن موجود في مقر المفاوضات وأشارت المصادر إلى عدم معرفتها بالأسباب التي دفعت السلطات الإثيوبية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
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