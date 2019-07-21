والي شمال دارفور يترأس اجتماع التنسيق الأول للشركة السودانية للموارد المعدنية في 2019



ترأس والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بقاعة امانة الحكومة بالفاشر اجتماع مجلس التنسيق الأول للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية للعام ٢٠١٩م. ترأس والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بقاعة امانة الحكومة بالفاشر اجتماع مجلس التنسيق الأول للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية للعام ٢٠١٩م. وذلك بحضور كامل لاعضاء مجلس التنسيق وامين عام الحكومة ومدير عام وزارة الانتاج والمدراء التنفيذيين بالمحليات للوقوف علي تقرير الاداء العام ومستوي سير انتاج الموارد المعدنية بالولاية وسبل تطوير عملية الانتاج والتعدين

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