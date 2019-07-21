تجمع المهنيين يرفض حكومة محاصصة حزبية في الفترة الانتقالية



أكد القيادي الابرز بتجمع المهنيين السودانيين؛محمد ناجي الأصم؛ عدم قبولهم بحكومة محاصصات حزبية في حكومة الثورة؛ مجددا التزامهم بتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة خلال الفترة الانتقالية. أكد القيادي الابرز بتجمع المهنيين السودانيين؛محمد ناجي الأصم؛ عدم قبولهم بحكومة محاصصات حزبية في حكومة الثورة؛ مجددا التزامهم بتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة خلال الفترة الانتقالية. ويأتي حديث الآصم بعد تداول أنباء أن الحركات المسلحة في تحالف "الجبهة الثورية" طرحت خلال الاجتماعات المنعقدة حاليا بأديس ابابا؛ تكوين حكومة محاصصة حزبية في بداية الفترة الانتقالية. وقال الأصم في تغريدة على تويتر "التزامنا كان ومازال بحكومة من الكفاءات الوطنية لانها استقرار والأقدر على اداء المهام الانتقالية.

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