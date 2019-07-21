وتعرّضت سيارة سلمى الشريف في قرية ”الصمد“ في محافظة الجموم بمنطقة مكة لحريق متعمد العام الماضي.
وكان مقطع فيديو متداول، أظهر سيارة تشتعل بها النيران، ويسمع خلاله صوت امرأة منفعلة معلقة على الفيديو، إذ عرّفت عن نفسها بأنها صاحبة السيارة، وتدعى سلمى الشريف، ومن سكان قرية “الصمد”، مبينة أن شباب القرية المعارضين لقيادة المرأة قاموا بإحراق سيارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة سعودية تقضي بالسجن والجلد لحارقي سيارة سلمى الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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