محكمة سعودية تقضي بالسجن والجلد لحارقي سيارة سلمى الشريف

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة، اليوم الأحد، أحكامًا تدين المتهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى الشريف، تنوعت ما بين السجن والجلد، بالإضافة إلى عدة أحكام أخرى، حسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية وتعرّضت سيارة سلمى الشريف في قرية ”الصمد“ في محافظة الجموم بمنطقة مكة لحريق متعمد العام الماضي. وكان مقطع فيديو متداول، أظهر سيارة تشتعل بها النيران، ويسمع خلاله صوت امرأة منفعلة معلقة على الفيديو، إذ عرّفت عن نفسها بأنها صاحبة السيارة، وتدعى سلمى الشريف، ومن سكان قرية “الصمد”، مبينة أن شباب القرية المعارضين لقيادة المرأة قاموا بإحراق سيارتها.

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