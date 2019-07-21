قالت مصادر معارضة لـ"اخبار الخليج 365" إن رئيس حركة العدل والمساواة؛ جِبْرِيل ابراهيم؛ عقد لقاءات مع وفد من دولة قطر يتواجد بأديس ابابا منذ خمسة ايّام.
وأكدت المصادر أن أحد الاجتماعات كان خلال عشاء امس بالسفارة القطرية بأديس ابابا؛ ورجحت أن يكون ذلك سبب توقيفه من الأمن الاثيوبي.
أثناء ذلك تدخل رئيس مفوضية السلم والأمن الأفريقي؛ موسى فكي؛ نجح في إيقاف ترحيل رئيس الحركة ووفده.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر ترجح: توقيف رئيس حركة العدل والمساواة بسبب لقاءات مع وفد قطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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