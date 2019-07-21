مصادر ترجح: توقيف رئيس حركة العدل والمساواة بسبب لقاءات مع وفد قطري

قالت مصادر معارضة لـ"اخبار الخليج 365" إن رئيس حركة العدل والمساواة؛ جِبْرِيل ابراهيم؛ عقد لقاءات مع وفد من دولة قطر يتواجد بأديس ابابا منذ خمسة ايّام.

وأكدت المصادر أن أحد الاجتماعات كان خلال عشاء امس بالسفارة القطرية بأديس ابابا؛ ورجحت أن يكون ذلك سبب توقيفه من الأمن الاثيوبي.

أثناء ذلك تدخل رئيس مفوضية السلم والأمن الأفريقي؛ موسى فكي؛ نجح في إيقاف ترحيل رئيس الحركة ووفده.