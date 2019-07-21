صحيفة: تصريحات ترامب النارية تعزز شعبيته بين أنصاره

هاجمت صحيفة بريطانية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اتهمته بأنه يحاول إعادة الولايات المتحدة إلى ماضيها العنصري.

وكتب جاستن وب في صحيفة "​صاندي تايمز​" مقالا وقال فيه إن تصريحات الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ النارية تعزز شعبيته بين أنصاره.

وقال وب "الحرب الكلامية التي أثارتها تصريحات ترامب التي وصفت بأنّها عنصرية بشأن نائبات في مجلس النواب، لن تضعفه في الحملة الانتخابية المقبلة بل تضعف خصومه في الحزب الديمقراطي".

وأوضح الكاتب أن هؤلاء النائبات صدرت عنهن مواقف وتصريحات أغلبها لا توافق عليها أغلبية الأمريكيين.

وأضاف أن "​إلهان عمر​ شاركت في حملة من أجل الحق في مقاطعة ​إسرائيل​، ويرى الكثير من الأمريكيين ​اليهود​ أن هذا موقف عنصري ضدهم، وأنها لا تريد أن يكون لهم وطن يحميهم. كما أنّها تحدثت عن هجمات 11 أيلول 2001 بقولها "بعض الناس فعلوا شيئا" وهو تعبير فيه تهوين كبير للأحداث. ولذلك فإن ترامب يريدها أن تكون في الحزب الديمقراطي".

وختم وب قائلا إن أنصار ترامب يتمسكون به أكثر كلما شعروا أن الجميع يكرهونه، إذ يشعرون أنهم ينتمون إلى دائرة خاصة.

كما نوه إلى أن أسلوب ترامب وتصريحاته الخطيرة و​العنصرية​ تبدو كأنها استراتيجية، وإن كانت كلمة استراتيجية أقوى من الواقع، ولكن هذا الأسلوب ليس من فراغ. إنها سياسة تعتمد على حكمة الشارع جعلته يفهم أنه إذا بقي جامدا، وإذا مال إلى الاعتدال، وظهر أنه دخل في صف السياسيين الأمبركيين التقليديين، فإنه سيخسر قاعدته.