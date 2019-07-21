وخاض هازارد مباراته الأولى مع ريال مدريد، فجر اليوم الأحد، أمام بايرن ميونخ، والتي خسرها الملكي بنتيجة 1-3 في الكأس الدولية للأبطال.
ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن 50 ليس الرقم الرسمي لهازارد مع ريال مدريد، ولكن النادي الملكي منح اللاعب البلجيكي حرية الاختيار مؤقتًا من بين الأرقام المتاحة.
ويعود اختيار هازارد لهذا الرقم إلى أن العالم احتفل أمس السبت بالذكرى الـ50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع رحيل ماريانو دياز، هذا الصيف، وارتداء هازارد للرقم 7 بشكل رسمي في الموسم الجديد برفقة ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا ارتدى هازارد قميصًا يحمل رقم 50 في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.